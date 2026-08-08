8 августа в Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности ВСУ.

Профессиональный праздник связистов президент Владимир Зеленский ввел своим указом №713/2026 6 августа, после чего предыдущий указ №154/2000 О Дне войск связи утратил силу.

От работы представителей войск связи и кибербезопасности ВСУ зависит управление боевыми операциями, защита информации и координация действий украинских защитников на передовой.

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Во время полномасштабной войны именно связисты помогли сохранить устойчивость системы управления войсками.

Об их службе, задачах и особенностях работы читайте в материале Фактов ICTV.

Чем занимаются войска связи и кибезбезопасности ВСУ

К главным задачам военных-связистов относится обеспечение возможности Вооруженных сил Украины осуществлять боевую деятельность, координировать действия различных подразделений, обеспечивать их постоянную связь, а также каналы связи для поддержания боеготовности и возможности оперативного реагирования.

Не менее важным является обеспечение управления войсками на разных уровнях, которое предоставляется связистами.

Сегодня же, в условиях войны высокой интенсивности и во времена, когда технологии быстро развиваются, связистам нужно не только обеспечивать качественную, оперативную и устойчивую связь между войсками, но и адаптироваться к современным требованиям в технике и при этом противодействовать попыткам врага испортить эту связь.

Как рассказывал ранее офицер-связист из 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша (ОЕБр) с позывным Alex в комментарии Фактам ICTV, войска связи являются нервной системой Вооруженных сил.

— Мы здесь между собой называем отдельные воинские части организмами. Так вот, связь между ними — это взаимодействие, нервная система. Это то, что делает войска войсками. Передача информации, командование, планирование. Если ВСУ — это организм, то войска связи — это нервная система, — объяснял он.

Отдельно стоит сказать и о кибербезопасности в вопросах связи, а именно о противодействии попыткам врага атаковать украинские веб-ресурсы, а также осуществление кибератак на порталы противника. Благодаря этим действиям украинская сторона может дестабилизировать функционирование отдельных учреждений или отраслей в РФ.

Другим примером может быть получение доступа к скрытым данным противника, что даст Украине преимущество в тех или иных отраслях. И от этого украинской стороне тоже нужно защищаться.

Как рассказывал Фактам ICTV начальник отделения пункта управления системой связи и информационных систем Николай Симончук, речь шла о достаточно очевидных вещах даже для гражданских людей.

— Крупные корпорации, фирмы, они тоже этим занимаются, когда пытаются защитить свою информацию. Это обычная конкуренция (между сторонами, противодействующими друг другу, — Ред.). Так же и в армии, речь идет об использовании защищенных сетей, комплексной защиты информационной системы и т. д., — объяснял он.

Перехват разговоров

Одним из публичных проявлений работы связистов является перехват разговоров оккупантов, которые за более чем два года большой войны уже слышали немало украинцев. В них россияне часто жалуются на свое моральное состояние, обеспечение, большие потери в подразделениях или плохое отношение со стороны командования.

Иногда россияне даже хвастаются родным и близким тем, как совершали военные преступления на территории Украины.

В то же время, как объясняет офицер-связист из 68 ОЕБр, большинство подобных разговоров оккупантов становятся общеизвестными именно благодаря тому, что общение происходит через незащищенные каналы и, чаще всего, это обычная сотовая связь — GSM.

— Это открытая связь, GSM, она перехватывается на раз-два, — объяснял он.

По словам связиста с позывным Alex, некоторые бригады для дополнительной безопасности используют собственные базовые станции для мобильной связи.

В самой фронтовой зоне на 7-8 км, как правило, говорит Alex, GSM вообще нет.

— Но если вы свой GSM разворачиваете в непосредственной близости к линии соприкосновения, то, автоматически, если противник включает GSM-датчик и ищет соту (сота — площадь, покрываемая одним приемником сети сотовой связи, — Ред.), он ее находит. Ее уже подхватывает сам передатчик… и там уже дело техники, чтобы расшифровать те данные россиян, — рассказывал военный.

Офицер-связист говорил, что GSM не является ни кодированной, ни шифрованной.

Защита связи

Со своей стороны украинские войска пытаются сделать все, чтобы их данные были дополнительно защищены среди командования, когда же рядовой или младший офицерский состав просто не знает слишком важной информации, которая могла бы перейти к врагу.

Как рассказывал Alex, сегодня для связи в украинской армии используют алгоритм шифрования AES-256 (Advanced Encryption Standard), который считается одним из самых надежных стандартов. Этот же метод используют, например, в банковских учреждениях.

Но, кроме шифрования самой связи, в непосредственной коммуникации между военными есть команды скрытого управления войсками. Это используется, как правило, если есть риск того, что противник получил доступ к радиостанции и канал связи был скомпрометирован.

В таких случаях в каждом подразделении на этапе планирования согласовываются кодовые названия тех или иных позиций, кодовые соответствия к тем или иным действиям и командам.

В то же время для большей безопасности личного состава, говорил связист из 68 ОЕБр, офицерский и сержантский состав вообще не используют каналы открытой связи. У солдат, продолжает он, “телефон не отберешь”, а потому для них есть базовый экскурс в вопросах цифровой гигиены и безопасности связи.

— Это может быть включение на телефоне авиарежима, отключение распознавания вашей геолокации. Можно и без этого, но есть нюансы, — объяснял он.

По его словам, враг может использовать средства, благодаря которым перенаправляет GSM с украинских базовых станций на российские принадлежности, из-за чего, опять же, могут возникнуть проблемы с безопасностью из-за сотовой связи у солдат.

Вместе с тем отслеживание позиций противника через сотовый телефон уже не столь актуально, поскольку разведку значительно эффективнее осуществляют другие средства разведки, как, например, беспилотники.

Необходимые навыки для службы в войсках связи и кибербезопасности ВСУ

Как объяснял офицер-связист Alex, если иметь желание, то любым навыкам в работе со связью можно научиться. В то же время, продолжает он, желательно иметь высшее техническое образование, чтобы понимать, например, как работают те или иные законы физики.

— Если вы радиолюбитель, то будет легче научиться. Но желательно иметь высшее техническое образование. То есть связисты — это технари, — говорил он и объяснял, что сам имеет математическое образование.

Не менее полезными в этом виде войск будут и люди, которые занимались IT-технологиями или радиосвязью, но “это не только о радиосвязи, потому что есть проводная связь, роутеры, те же серверы”.

В то же время начальник отделения пункта управления системой связи и информационных систем Симончук рассказывал, что для службы в подобном роде войск могут быть полезными даже такие навыки, как умение подключить роутер или настроить что-то в компьютере, поскольку у многих мобилизованных военнослужащих могут отсутствовать эти знания. Всему остальному, если есть базовое понимание работы определенных технологий, можно научиться.

— Человек может быть радиолюбителем. Это уже показатель, что можно идти в эти войска. Если ты, условно, собираешь или разбираешь компьютеры и ноутбуки, ремонтируешь их, устанавливаешь какое-то ПО — это тоже показатель, что можно идти в это войско… Есть те, кто бегает с утра и до ночи, отжимается, от груди поднимает 120 кг, и ему связь может быть неинтересна. А есть другие люди, которые могут выполнять совсем другие задачи и быть очень полезными в ВСУ, — объяснял он.

Как изменилась связь за более чем 4 года полномасштабной войны

Офицер 68 бригады рассказывал, что за время полномасштабного вторжения РФ в связи произошли существенные изменения, а сравнивать ситуацию по состоянию на февраль 2022 года и сейчас — некорректно.

— Это небо и земля. Если проводить аналогию, то в начале вторжения было двухмерное пространство, когда же сейчас — трехмерное. Плоскости с двухмерного изменились на объем, как в трехмерном. То есть если мы раньше управляли войсками через радиосвязь, то сейчас все видно визуально, — объяснял военный, который в прошлом имел высшее образование по специальности математика.

Соответственно, условный дрон, который находится над полем боя, может корректировать всю ситуацию благодаря тому, что командование видит картинку этих боевых действий с высоты полета БпЛА.

— И так же корректируются все военные средства и работа всех остальных, — говорил он.

В то же время связист Симончук рассказывал, что сегодня технологии значительно продвинулись вперед и продолжает дальше развиваться, а потому всем войскам — как в штабах, так и на передовой — нужно постоянно адаптироваться.

— Сейчас такое время, что все гаджеты, технологии и моменты, которые мы обсуждаем, как только где-то появляются — то сразу появляются у всех. Не может быть такого, что у противника что-то появилось, а у нас — нет. Если появилось у нас, то через месяц будет и у врага, — объяснял он.

Поэтому важно еще и время, за которое адаптируются военные.

Фото: Командование Войск связи и кибербезопасности ВСУ

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