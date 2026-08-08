Потери РФ на 8 августа 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 627-е сутки полномасштабной войны превысили 1,456 млн.

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Потери РФ на 8 августа 2026 года

личного состава – около 1 456 610 (+1 190);

танков – 12 251 (+4);

боевых бронированных машин – 25 099 (+1);

артиллерийских систем – 47 580 (+58);

реактивных систем залпового огня – 2 009 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 556 (+6);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751);

крылатых ракет – 5 007;

кораблей (катеров) – 35 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 131 417 (+349);

специальной техники – 4 504 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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