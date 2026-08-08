Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 8 августа: уничтожено 1190 оккупантов, корабль и 1751 БпЛА
Потери РФ на 8 августа 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 627-е сутки полномасштабной войны превысили 1,456 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 8 августа 2026 года
- личного состава – около 1 456 610 (+1 190);
- танков – 12 251 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 099 (+1);
- артиллерийских систем – 47 580 (+58);
- реактивных систем залпового огня – 2 009 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 556 (+6);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751);
- крылатых ракет – 5 007;
- кораблей (катеров) – 35 (+1);
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 417 (+349);
- специальной техники – 4 504 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.