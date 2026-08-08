Погода в Украине на 10 дней существенно изменится уже в ближайшие выходные. После продолжительной жары страну пересечет активный холодный атмосферный фронт, который принесет грозы, сильные дожди, град и шквалы, а впоследствии и долгожданное понижение температуры.

Какой будет погода с 8 по 16 августа 2026 года, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине с 8 по 16 августа: когда изменится температурный режим

По словам Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине произойдет существенное изменение синоптической ситуации из-за прохождения активного холодного атмосферного фронта с запада.

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Именно он уже 8 августа принесет нестабильную погоду в большинство регионов страны.

– В течение выходных будет происходить довольно динамичное изменение синоптических процессов. После длительного периода жары в атмосфере накопилось много тепла и влаги, поэтому грозовая активность может быть довольно интенсивной. Во время прохождения атмосферного фронта нужно быть максимально внимательными и осторожными, – отметила синоптик.

В субботу, 8 августа, умеренные, а местами значительные дожди с грозами прогнозируются почти по всей Украине, кроме большинства западных областей.

В отдельных районах возможны:

град;

порывы ветра 15–20 м/с;

сильные ливни.

Наибольшая вероятность опасных погодных явлений ожидается в центральных, северных, восточных и южных областях.

Уже 9 августа атмосферный фронт будет смещаться на восток. В большинстве областей установится сухая погода, а кратковременные дожди с грозами возможны лишь на востоке и юго-востоке.

10 августа существенных осадков на территории Украины уже не прогнозируют.

Наиболее заметным изменением станет понижение температуры.

По словам Натальи Птухи, после прохождения холодного фронта в Украину начнет поступать более свежий воздух.

Уже в воскресенье и в начале следующей недели температура составит:

ночью +15…+23 °С;

днем +24…+30 °С.

В то же время сильная жара еще задержится 8 августа на юге и юго-востоке Украины.

Там воздух прогреется до +35…+37°С, ведь атмосферный фронт достигнет этих регионов позже.

– Уже в воскресенье и понедельник температурный фон по всей территории Украины выровняется, и изнурительной жары уже не будет, – пояснила синоптик.

На следующей неделе, 11 и 12 августа, на погоду начнет влиять антициклон, поэтому в большинстве областей осадков не будет.

Лишь днем 11 августа в западных и части северных областей возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха составит:

ночью +15…+22 °С;

днём +27…+33 °С.

В то же время 12 августа в западных, северных и местами центральных областях станет еще прохладнее:

ночью +10…+16 °С;

днем +21…+28 °С.

Согласно консультативному прогнозу Укргидрометцентра, после 13 августа существенных погодных изменений не ожидается.

До конца следующей недели будет преобладать сухая погода без длительных осадков.

Температура воздуха составит:

ночью +13…+20 °С;

днём +23…+30 °С.

По словам Натальи Птухи, именно такой температурный режим является комфортным и близким к климатической норме для середины августа.

Предупреждение о метеорологических явлениях

В субботу, 8 августа, в Украине ожидаются грозы: ночью в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях, днем — в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Речь идет, в частности, о значительных дождях. Также днем, кроме западных и большинства северных областей, в отдельных районах возможны град и шквалы (I уровень опасности, желтый).

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