Мобилизованный Рудько сыграл в Кубке Украины: президент клуба объяснил, как это возможно
- Президент To4ka Филипп Топал рассказал, как мобилизованный Артур Рудько получил возможность играть за клуб в Кубке Украины.
- По словам Топала, клуб договорился с руководством Рудько о его отпуске на время футбольных матчей.
В матче 1/32 финала Кубка Украины за аматорский клуб To4ka против Эпицентра вышел на поле мобилизованный вратарь Артур Рудько. Президент этого клуба Филипп Топал объяснил, как им удалось привлечь игрока к участию в этой игре.
Об этом он рассказал в комментарии изданию Tribuna.com.
Как мобилизованный Рудько сыграл в матче Кубка Украины
Сейчас Рудько проходит службу в Вооруженных силах Украины. Однако, по словам Топала, клуб договорился о его участии в Кубке Украины, а также о том, будет ли вратарь и дальше играть за клуб To4ka.
– Это был сложный момент. Будет играть. Вот на Кубок в Бучу мы едем, в среду у нас на выезде первый матч, Рудько едет с нами. Это сложно, он же служит в ВСУ. У меня есть знакомый – это его старший брат, он в Подольске. Вообще, это очень важный момент. Он служит в ВСУ, и мы просто договорились с руководством, что его будут отпускать на матчи в краткосрочный отпуск, – сказал он.
Топал добавил, что его Чернорец “не смог взять”.
– Григорчук (тренер Чернорца, – Ред.) позавчера звонил, спрашивал: как это он в То4ка играет, а мы его не могли подписать? Ну, вот так. А у нас он будет играть. Он служит, он в Нацгвардии ВСУ. Просто мы в хороших отношениях с его руководством, не буду говорить, кто там через кого, – подытожил Топал.
В свое время Рудько выступал за киевское Динамо, Говерлу, Металлист, Шахтер, кипрский Пафос и польский Лех.
Последним его профессиональным клубом был одесский Черноморец, за который 34-летний вратарь выступал в 2024–2025 годах.
Осенью 2025 года Рудько попытался незаконно пересечь государственную границу Украины после того, как был мобилизован. После задержания его вновь отправили в один из учебных центров ВСУ.