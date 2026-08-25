В матче 1/32 финала Кубка Украины за аматорский клуб To4ka против Эпицентра вышел на поле мобилизованный вратарь Артур Рудько. Президент этого клуба Филипп Топал объяснил, как им удалось привлечь игрока к участию в этой игре.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Tribuna.com.

Как мобилизованный Рудько сыграл в матче Кубка Украины

Сейчас Рудько проходит службу в Вооруженных силах Украины. Однако, по словам Топала, клуб договорился о его участии в Кубке Украины, а также о том, будет ли вратарь и дальше играть за клуб To4ka.

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– Это был сложный момент. Будет играть. Вот на Кубок в Бучу мы едем, в среду у нас на выезде первый матч, Рудько едет с нами. Это сложно, он же служит в ВСУ. У меня есть знакомый – это его старший брат, он в Подольске. Вообще, это очень важный момент. Он служит в ВСУ, и мы просто договорились с руководством, что его будут отпускать на матчи в краткосрочный отпуск, – сказал он.

Топал добавил, что его Чернорец “не смог взять”.

– Григорчук (тренер Чернорца, – Ред.) позавчера звонил, спрашивал: как это он в То4ка играет, а мы его не могли подписать? Ну, вот так. А у нас он будет играть. Он служит, он в Нацгвардии ВСУ. Просто мы в хороших отношениях с его руководством, не буду говорить, кто там через кого, – подытожил Топал.

В свое время Рудько выступал за киевское Динамо, Говерлу, Металлист, Шахтер, кипрский Пафос и польский Лех.

Последним его профессиональным клубом был одесский Черноморец, за который 34-летний вратарь выступал в 2024–2025 годах.

Осенью 2025 года Рудько попытался незаконно пересечь государственную границу Украины после того, как был мобилизован. После задержания его вновь отправили в один из учебных центров ВСУ.

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