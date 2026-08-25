РФ атакувала пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою: рух зупинено
Російські війська вночі 25 серпня атакували ударним безпілотником міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні України з Молдовою.
Про наслідки атаки повідомили у Державній прикордонній службі України та Державній митній службі.
Атака на пункт пропуску Виноградівка 25 серпня: що відомо
За даними ДПСУ, вночі Росія атакувала ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка, розташований на кордоні з Молдовою.
Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Після атаки виникла пожежа, яку локалізували рятувальники.
Наразі пропуск громадян та транспортних засобів через Виноградівку призупинений. Молдовську сторону поінформували про ситуацію.
У Державній митній службі також повідомили, що митні формальності у пункті пропуску Виноградівка – Вулкенешть наразі не здійснюються.
Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про відновлення роботи Виноградівки мають повідомити додатково.
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