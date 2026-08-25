Російські війська вночі 25 серпня атакували ударним безпілотником міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні України з Молдовою.

Про наслідки атаки повідомили у Державній прикордонній службі України та Державній митній службі.

Атака на пункт пропуску Виноградівка 25 серпня: що відомо

За даними ДПСУ, вночі Росія атакувала ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка, розташований на кордоні з Молдовою.

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Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Після атаки виникла пожежа, яку локалізували рятувальники.

Наразі пропуск громадян та транспортних засобів через Виноградівку призупинений. Молдовську сторону поінформували про ситуацію.

У Державній митній службі також повідомили, що митні формальності у пункті пропуску Виноградівка – Вулкенешть наразі не здійснюються.

Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про відновлення роботи Виноградівки мають повідомити додатково.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДМС

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