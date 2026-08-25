Более 50 стран призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, а также вернуться к переговорам по установлению справедливого и продолжительного мира в Украине.

Страны ООН призвали РФ к прекращению огня в Украине

Об этом говорится в совместном заявлении, которое перед заседанием Совета Безопасности ООН зачитал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

В документе отмечается, что прошло четыре с половиной года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое является грубым нарушением Устава ООН и основополагающих принципов международного права.

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Подписавшиеся отметили, что российская агрессия подорвала международный порядок, основанный на правилах, и создала угрозу глобальному миру и безопасности.

Отдельное внимание в заявлении было уделено росту числа жертв среди мирного населения из-за усиления российских атак. По приведенным данным, в прошлом месяце в Украине зафиксировали самое большое с марта 2022 года количество погибших и раненых гражданских за один месяц. По меньшей мере 437 человек погибли.

В целом, с начала полномасштабной войны погибли или были ранены по меньшей мере 68 тыс. мирных украинцев, среди которых почти 4 тыс. детей.

Страны заявили о необходимости обеспечить полную ответственность за преступления, совершенные с нарушением международного права, и добиться справедливости для пострадавших.

В документе также упоминаются последствия российской агрессии за пределами Украины, в частности нарушения воздушного пространства и инциденты с беспилотниками в европейских государствах.

Кроме того, подписанты осудили атаки РФ на украинское судоходство и портовую инфраструктуру в Черном море, отметив негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности.

Авторы заявления подчеркнули, что боевые действия и причиненные человеческие страдания могут быть прекращены немедленно, если Россия согласится на безусловное прекращение огня.

– Мы настоятельно призываем Россию ответить на призывы к полному, немедленному и безусловному прекращению огня и возобновить переговоры о всеобъемлющем, справедливом и длительном мире в Украине в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, – говорится в заявлении.

Более 50 государств также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах и заявили, что продолжат поддерживать Киев.

Совместное заявление поддержали все государства Европейского Союза, а также Австралия, Канада, Коста-Рика, Грузия, Гондурас, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Панама, Южная Корея и другие страны.

Источник : Укринформ

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