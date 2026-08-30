Днем 30 августа в Киеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 30 августа: что известно

После серии мощных взрывов в Киеве Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании в Шевченковском районе.

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Кроме того, на вызов в Голосеевском районе столицы выехала бригада скорой.

По словам Виталия Кличко, в результате падения обломков БпЛА в Голосеевском районе был поврежден фасад двухэтажного здания кафе. Пожара не было, пострадавших нет.

Информация о масштабах пожара и возможных пострадавших пока уточняется.

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия массированно атаковала Киев беспилотниками. Последствия ударов и падения обломков фиксировали в Оболонском, Подольском, Голосеевском и Деснянском районах.

В результате ночной атаки пострадали как минимум три человека. Все они находились в Оболонском районе, где произошло попадание в многоэтажку. Пострадавших передали медикам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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