Взрывы в Киеве 15 сентября: РФ ударила по АЗС и складам, есть пострадавший
Утром 15 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными дронами.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).
Взрывы в Киеве 15 сентября: что известно
Утром 15 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников.
Позже в КГВА сообщили о взрывах в Киеве.
По предварительной информации, в Дарницком районе столицы произошло попадание по АЗС. Здесь пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Еще один удар зафиксировали в Оболонском районе. Там под удар попали складские помещения.
Кроме того, в Соломенском районе Киева БпЛА попал в нежилой район.
В Голосеевском районе БпЛА упал на АЗС. Службы выезжают на место происшествия.
На места ударов направляются соответствующие службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги из-за сохраняющейся угрозы беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.