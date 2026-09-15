Утром 15 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными дронами.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Взрывы в Киеве 15 сентября: что известно

Утром 15 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников.

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Позже в КГВА сообщили о взрывах в Киеве.

По предварительной информации, в Дарницком районе столицы произошло попадание по АЗС. Здесь пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Еще один удар зафиксировали в Оболонском районе. Там под удар попали складские помещения.

Кроме того, в Соломенском районе Киева БпЛА попал в нежилой район.

В Голосеевском районе БпЛА упал на АЗС. Службы выезжают на место происшествия.

На места ударов направляются соответствующие службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги из-за сохраняющейся угрозы беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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