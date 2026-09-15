Вибухи у Києві 15 вересня: РФ вдарила по АЗС та складах, є постраждалі
Зранку 15 вересня прогриміли вибухи у Києві під час атаки ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Вибухи у Києві 15 вересня: що відомо
Уранці 15 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників.
Згодом у КМВА повідомили про вибухи у Києві.
За попередньою інформацією, у Дарницькому районі столиці сталося влучання по АЗС.
Ще одне влучання зафіксували в Оболонському районі. Там під удар потрапили складські приміщення.
Крім того, у Соломʼянському районі Києві БпЛА влучив по території нежитлової забудови.
У Голосіївському районі БпЛА впав на АЗС. На місця влучань прямують відповідні служби.
Загалом унаслідок ранкових вибухів у Києві 15 вересня постраждали шестеро людей, двоє з них — у тяжкому стані.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.
Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги через збереження загрози безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.