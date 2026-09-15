Зранку 15 вересня прогриміли вибухи у Києві під час атаки ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Вибухи у Києві 15 вересня: що відомо

Уранці 15 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників.

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Згодом у КМВА повідомили про вибухи у Києві.

За попередньою інформацією, у Дарницькому районі столиці сталося влучання по АЗС.

Ще одне влучання зафіксували в Оболонському районі. Там під удар потрапили складські приміщення.

Крім того, у Соломʼянському районі Києві БпЛА влучив по території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі БпЛА впав на АЗС. На місця влучань прямують відповідні служби.

Загалом унаслідок ранкових вибухів у Києві 15 вересня постраждали шестеро людей, двоє з них — у тяжкому стані.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги через збереження загрози безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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