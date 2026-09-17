В Николаеве на Львовщине возле ТЦК произошел взрыв: ранен военный
- Взрыв произошел у входа в Стрыйский РТЦК и СП.
- Правоохранители устанавливают обстоятельства и причастные к инциденту.
В городе Николаев Стрыйского района Львовской области сегодня прогремел взрыв возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.
Взрыв возле ТЦК в Николаеве: что известно
Инцидент произошел около 16:30 у входа в здание Стрыйского РТЦК.
По предварительной информации, взорвалось неизвестное устройство, которое могли подбросить с улицы неустановленные лица.
В результате взрыва ранения получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского районного ТЦК. Пострадавший госпитализирован в Николаевскую центральную районную больницу.
По предварительным данным, его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.
В настоящее время на месте взрыва работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Граждан призвали сохранять спокойствие и получать информацию об инциденте только из официальных источников.
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