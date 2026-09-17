В городе Николаев Стрыйского района Львовской области сегодня прогремел взрыв возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

Взрыв возле ТЦК в Николаеве: что известно

Инцидент произошел около 16:30 у входа в здание Стрыйского РТЦК.

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По предварительной информации, взорвалось неизвестное устройство, которое могли подбросить с улицы неустановленные лица.

В результате взрыва ранения получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского районного ТЦК. Пострадавший госпитализирован в Николаевскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.

В настоящее время на месте взрыва работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Граждан призвали сохранять спокойствие и получать информацию об инциденте только из официальных источников.

1 августа сообщалось о смерти военнослужащего в помещении первого отдела Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вечером 8 июля группа людей во Львове напала на военнослужащих ТЦК во время мер оповещения. Толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль территориального центра комплектования.

В Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе возле районного ТЦК и СП в Летичеве.

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