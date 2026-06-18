На Хмельнитчине мужчина устроил стрельбу возле ТЦК: что известно
- На Хмельнитчине правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе возле районного ТЦК и СП в Летичеве.
- По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к учреждению с автоматическим оружием и сделал несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания.
- У задержанного изъяли автомат, два магазина и 55 патронов, сейчас решается вопрос о подозрении и мере пресечения.
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе возле территориального центра комплектования в Хмельницкой области.
Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области
Полиция и прокуратура Хмельницкой области сообщают, что, по данным следствия, инцидент произошел вечером 17 июня возле Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Летичеве.
Предварительно установлено, что 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в учреждение с автоматическим оружием, ранее задекларированным в соответствии с требованиями законодательства.
Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия.
— Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения. После этого он скрылся с места происшествия, — информирует полиция.
Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
У него изъят автомат, два магазина и 55 патронов.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.