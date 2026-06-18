Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе возле территориального центра комплектования в Хмельницкой области.

Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области

Полиция и прокуратура Хмельницкой области сообщают, что, по данным следствия, инцидент произошел вечером 17 июня возле Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Летичеве.

Предварительно установлено, что 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в учреждение с автоматическим оружием, ранее задекларированным в соответствии с требованиями законодательства.

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Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия.

— Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения. После этого он скрылся с места происшествия, — информирует полиция.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

У него изъят автомат, два магазина и 55 патронов.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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