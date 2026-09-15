Служба безопасности Украины заявила о предотвращении серии терактов, поджогов и покушения на общественного активиста.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины по итогам многоэтапной спецоперации.

Подготовка терактов в Чернигове и на Прикарпатье: что известно

По данным СБУ, участники преступной группы планировали взорвать строительный кран возле жилого комплекса в Чернигове.

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По замыслу организаторов, после взрыва кран должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили. В спецслужбе отмечают, что это могло привести к многочисленным жертвам среди местных жителей.

Чтобы воплотить план в жизнь, фигуранты искали исполнителей через личные связи в криминальной среде. Этим, в частности, занимался еще один лидер группировки, который действовал под видом руководителя регионального отделения известной общественной организации.

На тот момент СБУ уже вела наблюдение за группой. Правоохранители провели оперативную операцию, в ходе которой внедрили в группировку своих людей, а запланированный взрыв инсценировали.

Таким же образом СБУ предотвратила теракт на Прикарпатье. По данным следствия, организаторы поручили исполнителям изготовить самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов и забросить его в окно административного здания ТЦК.

При содействии руководства ТЦК и СП Ивано-Франковской области сотрудники СБУ имитировали взрыв на территории админздания.

Покушение на блогера и взрыв домов судей

СБУ также установила, что бывший заместитель главы ГСЧС заказал взрыв частных домов председателя и еще двух судей Черниговского апелляционного суда.

По информации спецслужбы, в 2024 году эти судьи приговорили бывшего чиновника к семи годам лишения свободы за угон автомобиля.

Еще одним заказом фигуранта, по версии следствия, стало нападение на общественного активиста — блогера из Черниговской области. Исполнителю поручили прострелить мужчине конечности из огнестрельного оружия и облить его серной кислотой.

СБУ следила за подготовкой преступления, поэтому покушение удалось предотвратить.

По итогам операции организаторам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют:

Отдельно заочно сообщили о подозрении главе черниговской областной организации известной политической силы, которого СБУ называет спонсором группировки, и его сообщнику.

По данным спецслужбы, оба находятся за пределами Украины. Их планируют объявить в международный розыск.