Служба безопасности Украины заявила о предотвращении серии терактов, поджогов и покушения на общественного активиста.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины по итогам многоэтапной спецоперации.

Подготовка терактов в Чернигове и на Прикарпатье: что известно

По данным СБУ, участники преступной группы планировали взорвать строительный кран возле жилого комплекса в Чернигове.

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По замыслу организаторов, после взрыва кран должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили. В спецслужбе отмечают, что это могло привести к многочисленным жертвам среди местных жителей.

СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів. Фото: СБУ
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів
СБУ викрила організаторів серії терактів

Чтобы воплотить план в жизнь, фигуранты искали исполнителей через личные связи в криминальной среде. Этим, в частности, занимался еще один лидер группировки, который действовал под видом руководителя регионального отделения известной общественной организации.

На тот момент СБУ уже вела наблюдение за группой. Правоохранители провели оперативную операцию, в ходе которой внедрили в группировку своих людей, а запланированный взрыв инсценировали.

Таким же образом СБУ предотвратила теракт на Прикарпатье. По данным следствия, организаторы поручили исполнителям изготовить самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов и забросить его в окно административного здания ТЦК.

При содействии руководства ТЦК и СП Ивано-Франковской области сотрудники СБУ имитировали взрыв на территории админздания.

Покушение на блогера и взрыв домов судей

СБУ также установила, что бывший заместитель главы ГСЧС заказал взрыв частных домов председателя и еще двух судей Черниговского апелляционного суда.

По информации спецслужбы, в 2024 году эти судьи приговорили бывшего чиновника к семи годам лишения свободы за угон автомобиля.

Еще одним заказом фигуранта, по версии следствия, стало нападение на общественного активиста — блогера из Черниговской области. Исполнителю поручили прострелить мужчине конечности из огнестрельного оружия и облить его серной кислотой.

СБУ следила за подготовкой преступления, поэтому покушение удалось предотвратить.

По итогам операции организаторам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 — законченное покушение на совершение террористического акта;
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 — законченное покушение на умышленное причинение тяжких телесных повреждений;
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 — подготовка к умышленному уничтожению или повреждению имущества судьи путем поджога или взрыва;
  • ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Отдельно заочно сообщили о подозрении главе черниговской областной организации известной политической силы, которого СБУ называет спонсором группировки, и его сообщнику.

По данным спецслужбы, оба находятся за пределами Украины. Их планируют объявить в международный розыск.

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