Подрыв ТЦК, домов судей и покушение на блогера: СБУ разоблачила организаторов серии терактов
- СБУ заявила о разоблачении группы, которая готовила теракты, поджоги и покушение на активиста.
- Среди фигурантов — бывший заместитель главы ГСЧС и руководитель Черниговского областного отделения одной из политических сил.
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении серии терактов, поджогов и покушения на общественного активиста.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины по итогам многоэтапной спецоперации.
Подготовка терактов в Чернигове и на Прикарпатье: что известно
По данным СБУ, участники преступной группы планировали взорвать строительный кран возле жилого комплекса в Чернигове.
По замыслу организаторов, после взрыва кран должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили. В спецслужбе отмечают, что это могло привести к многочисленным жертвам среди местных жителей.
Чтобы воплотить план в жизнь, фигуранты искали исполнителей через личные связи в криминальной среде. Этим, в частности, занимался еще один лидер группировки, который действовал под видом руководителя регионального отделения известной общественной организации.
На тот момент СБУ уже вела наблюдение за группой. Правоохранители провели оперативную операцию, в ходе которой внедрили в группировку своих людей, а запланированный взрыв инсценировали.
Таким же образом СБУ предотвратила теракт на Прикарпатье. По данным следствия, организаторы поручили исполнителям изготовить самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов и забросить его в окно административного здания ТЦК.
При содействии руководства ТЦК и СП Ивано-Франковской области сотрудники СБУ имитировали взрыв на территории админздания.
Покушение на блогера и взрыв домов судей
СБУ также установила, что бывший заместитель главы ГСЧС заказал взрыв частных домов председателя и еще двух судей Черниговского апелляционного суда.
По информации спецслужбы, в 2024 году эти судьи приговорили бывшего чиновника к семи годам лишения свободы за угон автомобиля.
Еще одним заказом фигуранта, по версии следствия, стало нападение на общественного активиста — блогера из Черниговской области. Исполнителю поручили прострелить мужчине конечности из огнестрельного оружия и облить его серной кислотой.
СБУ следила за подготовкой преступления, поэтому покушение удалось предотвратить.
По итогам операции организаторам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Им инкриминируют:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 — законченное покушение на совершение террористического акта;
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 — законченное покушение на умышленное причинение тяжких телесных повреждений;
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 — подготовка к умышленному уничтожению или повреждению имущества судьи путем поджога или взрыва;
- ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Отдельно заочно сообщили о подозрении главе черниговской областной организации известной политической силы, которого СБУ называет спонсором группировки, и его сообщнику.
По данным спецслужбы, оба находятся за пределами Украины. Их планируют объявить в международный розыск.