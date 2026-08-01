Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили о смерти военнослужащего в помещении первого отдела Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Смерть военнослужащего в ТЦК на Львовщине: что известно

По информации Львовского ОТЦК и СП, тело военнослужащего без признаков жизни обнаружили около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского районного ТЦК и СП в городе Мостиска.

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В ТЦК отметили, что предварительная квалификация происшествия — самоубийство, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения следственных действий.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что приказом начальника центра назначено специальное служебное расследование.

Его проводит соответствующая комиссия, которая должна установить все обстоятельства смерти военнослужащего.

В то же время в ТЦК подчеркнули, что следственные действия продолжаются, а остальные обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что в мае 2026 года похожий случай произошел в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Тернополе. Тогда в туалете обнаружили тело 46-летнего жителя Тернополя без признаков жизни.

По данным полиции Тернопольской области, в тот день мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. По предварительной информации правоохранителей, после этого он зашел в туалет, где покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

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