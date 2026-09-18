Уночі проти 18 вересня прогриміли вибухи в Києві під час атаки ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві ввечері 17 вересня: що відомо

За словами Кличка, у Подільському районі столиці внаслідок атаки БпЛА зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

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Унаслідок вибухів у Києві ввечері 17 вересня постраждав один чоловік. Медики госпіталізували пораненого.

Інформація щодо наслідків атаки на Київ уточнюється.

Нагадаємо, що впродовж дня 17 вересня Росія кілька разів атакувала Київ.

Наслідки ворожих ударів фіксували у Дніпровському, Святошинському та Солом’янському районах столиці.

Були пошкоджені житлові та офісна будівлі, складські приміщення. Після атаки також виникли проблеми з тиском води у частині районів Києва, згодом його почали відновлювати.

За останніми даними, внаслідок денної атаки на Київ 17 вересня постраждали 20 людей, серед них — двоє дітей віком 10 та 12 років. Дев’ятеро постраждалих перебували в лікарнях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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