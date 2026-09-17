В результате взрывов в Киеве 17 сентября пострадали как минимум 12 человек.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 17 сентября: что известно

Последствия взрывов в Киеве сегодня зафиксировали в нескольких районах столицы.

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В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. По предварительным данным, повреждены офисное здание и жилой дом, а также складские помещения и территория возле автозаправочной станции.

В одном из мест повреждены окна и фасад трехэтажного офисного здания, а в нескольких жилых домах выбиты окна.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. Экстренные службы направились на место, чтобы оценить последствия.

В Соломенском районе в результате атаки разрушено складское здание. По предварительной информации городских властей, пожара на этом месте не возникло.

После атаки в столице также зафиксировали снижение давления подачи воды на левом берегу, а также в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Причину проблем с водоснабжением выясняли специалисты. Позже Кличко сообщил, что давление воды в районах, где возникли проблемы, постепенно восстанавливают.

По последним данным, в результате взрывов в Киеве пострадали 12 человек. Среди раненых — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

В больницах столицы находятся девять пострадавших.

Информация о последствиях взрывов в Киеве 17 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.