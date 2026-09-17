Взрывы в Киеве 17 сентября: повреждены дома и офис, среди пострадавших — дети
В результате взрывов в Киеве 17 сентября пострадали как минимум 12 человек.
О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 17 сентября: что известно
Последствия взрывов в Киеве сегодня зафиксировали в нескольких районах столицы.
В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. По предварительным данным, повреждены офисное здание и жилой дом, а также складские помещения и территория возле автозаправочной станции.
В одном из мест повреждены окна и фасад трехэтажного офисного здания, а в нескольких жилых домах выбиты окна.
В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. Экстренные службы направились на место, чтобы оценить последствия.
В Соломенском районе в результате атаки разрушено складское здание. По предварительной информации городских властей, пожара на этом месте не возникло.
После атаки в столице также зафиксировали снижение давления подачи воды на левом берегу, а также в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.
Причину проблем с водоснабжением выясняли специалисты. Позже Кличко сообщил, что давление воды в районах, где возникли проблемы, постепенно восстанавливают.
По последним данным, в результате взрывов в Киеве пострадали 12 человек. Среди раненых — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.
В больницах столицы находятся девять пострадавших.
Информация о последствиях взрывов в Киеве 17 сентября уточняется.
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