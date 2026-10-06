Ночью российский враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожской области.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Удар по мосту в Запорожье 6 октября

В результате атаки повреждено асфальтовое покрытие на мосту. Движение по мосту временно перекрыли.

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– Прошу запорожцев учесть ограничение движения и следить за официальной информацией, – подчеркнул Семикин.

Впоследствии он сообщил о пяти пострадавших в результате атаки на Запорожье: женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Еще пострадали двое работников Красного Креста – мужчины 43 и 54 лет. Они как раз ехали на работу, когда произошла российская атака.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В патрульной полиции уточнили, что ограничено движение по Вантовому мосту и мосту Преображенского в направлении острова Хортица. Альтернативные пути объезда: через Днепровскую ГЭС и Арковый мост.

Напомним, что 1 октября во вражеский удар попал Южный мост в Киеве. Тогда мэр столицы сообщил о двух попаданиях дронов вблизи опорной части. Вечером 1 октября Виталий Кличко сообщил о еще одном попадании БпЛА — на этот раз в дорожное полотно Южного моста.

2 октября россияне снова атаковали Южный мост в Киеве.

3 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками Северный мост в Киеве. В результате удара двое пострадавших и повреждена контактная сеть.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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