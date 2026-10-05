Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зазнав руйнувань багатоповерховий житловий будинок. На місці влучання триває масштабна рятувальна операція.

Оновлено о 22:50. Про це повідомив виконувач обов’язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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На цей час офіційно підтверджено дані про п’ять поранених цивільних.

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Серед них – 63-річний чоловік, який зазнав важких травм та був терміново госпіталізований до медичного закладу. За його життя борються лікарі.

Крім цього, 37-річна жінка дістала термічні опіки. Її стан оцінюють як не важкий, а необхідну медичну допомогу їй надали безпосередньо на місці події.

Співробітники ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше обстежити кожну квартиру зруйнованого будинку.

На початковому етапі з дев’ятого поверху вдалося евакуювати трьох людей — вони цілі та неушкоджені. Згодом рятувальники повністю деблокували жителів із сьомого, восьмого та дев’ятого поверхів.

Оскільки залишається ймовірність того, що на інших поверхах досі перебувають заблоковані люди, пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно.

Окрім надзвичайників, на місці ворожого удару працюють вибухотехніки, які перевіряють територію на наявність нерозірваних боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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