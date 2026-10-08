РФ ударила по Запорожской ОВА и одному из районов города, есть пострадавшие
В четверг, 8 октября, россияне атаковали здание Запорожского областного совета и нанесли удар по одному из районов Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
БпЛА попал в здание Запорожского областного совета
— Российский FPV-дрон попал в здание Запорожского облсовета – прямо в герб. После попадания возникло задымление, пожара нет, – говорится в сообщении.
Семикин подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
Также враг нанес удар по одному из районов Запорожья. Повреждены фасады многоэтажек рядом.
— Количество пострадавших увеличилось до пяти. Сейчас известно, что травмированы ребенок, несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин, – сообщил глава ОВА.
Напомним, 6 октября россияне атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье.
В результате попадания было повреждено асфальтовое покрытие на мосту. Движение по мосту временно перекрыли.
В результате атаки пострадали пять человек, среди них двое работников Красного Креста.
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