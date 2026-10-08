В четверг, 8 октября, россияне атаковали здание Запорожского областного совета и нанесли удар по одному из районов Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

БпЛА попал в здание Запорожского областного совета

— Российский FPV-дрон попал в здание Запорожского облсовета – прямо в герб. После попадания возникло задымление, пожара нет, – говорится в сообщении.

Семикин подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

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Также враг нанес удар по одному из районов Запорожья. Повреждены фасады многоэтажек рядом.

— Количество пострадавших увеличилось до пяти. Сейчас известно, что травмированы ребенок, несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин, – сообщил глава ОВА.

Напомним, 6 октября россияне атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье.

В результате попадания было повреждено асфальтовое покрытие на мосту. Движение по мосту временно перекрыли.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них двое работников Красного Креста.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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