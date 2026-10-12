У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворожий дрон вдарив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлено о 21:40

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Вибухи у Києві ввечері 12 жовтня

За інформацією Віталія Кличка, у Дарницькому районі російський ударний дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 12–16 поверхів. Також загорілися автівки у дворі будинку.

Згодом мер повідомив, що попередньо постраждало п’ять людей. Медики надають допомогу.

О 19:45 Київська міська адміністрація повідомила, що внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

Станом на 20:30 кількість постраждалих зросла до 11.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Наразі відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Серед травмованих — 17-річна дівчина.

Пожежами знищено щонайменше 12 автівок та два мотоцикли.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування воєнного злочину, вчиненого військовими рф (ч.2 ст. 438 КК України).

10 жовтня у Києві пролунали вибухи. В Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок. В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану.

8 жовтня унаслідок вибухів у Солом’янському районі зафіксовано влучання російського дрона у будівлю магазину, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

Пізно ввечері 7 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Під час рятувальної операції із пошкодженого будинку врятували 22 людей, серед яких восьмеро дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Прокуратура України

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