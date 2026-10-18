Утром 18 октября российские дроны повторно атаковали промышленное предприятие в поселке Маневичи Волынской области. В результате попадания возник масштабный пожар, охвативший складские и производственные помещения.

Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Атака на Маневичи 18 октября

По его словам, по предварительной информации, погибших и травмированных в результате утренней атаки нет. На месте работают экстренные службы.

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После попадания российских дронов на предприятии загорелись складские и производственные помещения. По словам главы Волынской ОВА, наблюдается сильное задымление.

Ветер дует в направлении поселка, поэтому местных жителей призывали соблюдать меры безопасности: по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и без необходимости не выходить на улицу.

В то же время Маневицкий поселковый голова Александр Гаврилюк обратился к жителям микрорайона Тридцатка с призывом временно покинуть свои дома и перейти к друзьям или знакомым в другие части населенного пункта.

Предприятие в Маневичах повторно атаковали

Это уже второе попадание в промышленное предприятие в Маневичах за последние дни. Предыдущая атака произошла 16 октября. Тогда дроны Shahed ударили в частное предприятие Агрофрукт ЛТД. В результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Тогда поселковый председатель Александр Гаврилюк также предупреждал о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий и угрозе выброса аммиака.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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