Уранці 18 жовтня російські дрони повторно атакували промислове підприємство у селищі Маневичі Волинської області. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, яка охопила складські та виробничі приміщення.

Про це повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Атака на Маневичі 18 жовтня

За його словами, за попередньою інформацією, загиблих і травмованих унаслідок ранкової атаки немає. На місці працюють екстрені служби.

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Після влучання російських дронів на підприємстві загорілися складські та виробничі приміщення. За словами очільника Волинської ОВА, спостерігається сильне задимлення.

Вітер дме в напрямку селища, тому місцевих жителів закликали дотримуватися заходів безпеки: за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна й двері, вимкнути вентиляцію та без потреби не виходити на вулицю.

Водночас Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк звернувся до мешканців мікрорайону Тридцятка із закликом тимчасово залишити свої домівки та перейти до друзів або знайомих в інші частини населеного пункту.

Підприємство у Маневичах повторно атакували

Це вже друге влучання у промислове підприємство в Маневичах за останні дні. Попередня атака сталася 16 жовтня. Тоді дрони Shahed вдарили у приватне підприємство Агрофрукт ЛТД. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Тоді селищний голова Олександр Гаврилюк також попереджав про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств і загрозу викиду аміаку.

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