Ночью Волынь атаковали около 20 вражеских дронов типа Шахед. Есть разрушение гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил Роман Романюк, глава Волынской областной военной администрации.

Атака на Волынь 16 октября

В результате атаки по состоянию на 08:00 без света осталось 370 тыс. абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы запитать пользователей.

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В Маневичах пострадало частное предприятие Агрофрукт ЛТД. Там погиб один человек, еще восемь получили ранения. Спасатели ГСЧС локализовали пожар. Ликвидация последствий продолжается.

Во время утренних воздушных тревог в результате атаки реактивного Шахеда пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Горит хозяйственное здание. Предварительно, никто не пострадал.

По состоянию на 11.00 без электроснабжения остается еще 270 тыс. абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

— Поэтому в области возобновляем работу стационарных Пунктов несокрушимости. По другим системам обеспечения устойчивого функционирования области: объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания. Ситуация не простая, но контролируемая, — отметил Роман Романюк.

Возможен выброс аммиака

Председатель Маневицкого поселкового совета Александр Гаврилюк предупредил, что в связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка может произойти выброс аммиака.

В случае возникновения такой ситуации нужно немедленно зайти в ближайшее помещение, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные проемы. Выключить вентиляцию и кондиционеры, подающие воздух извне. По возможности находиться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха.

Также необходимо защитить органы дыхания специальным противогазом или влажной тканью. Не стоит выходить на улицу без надобности.

В случае объявления эвакуации следовать указаниям спасателей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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