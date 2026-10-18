В Одессе из-за вражеского удара загорелась 19-этажка: пострадал ребенок
- В Одессе в результате вражеского удара повреждена крыша 19-этажного дома.
- Пожар охватил кровельную часть здания.
- Спасатели потушили огонь и не допустили его распространения.
В Одессе в результате российского удара повреждена крыша 19-этажного жилого дома.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одессу 18 октября
На верхнем этаже дома возник пожар, частично разрушены две мансардные квартиры и кровельная котельная. Спасатели оперативно потушили огонь и не допустили его распространения на другие части здания.
По уточненным данным, в результате атаки пострадал 13-летний ребенок. Медики оказывают ему помощь.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.
В Одесском горсовете уточнили, что в результате вражеской атаки повреждены три многоэтажных дома в Приморском районе. На месте идет ликвидация последствий удара. Коммунальные службы убирают обломки и закрывают выбитые окна.
Развернут городской оперативный штаб.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА