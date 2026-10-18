В Одессе в результате российского удара повреждена крыша 19-этажного жилого дома.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 18 октября

На верхнем этаже дома возник пожар, частично разрушены две мансардные квартиры и кровельная котельная. Спасатели оперативно потушили огонь и не допустили его распространения на другие части здания.

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По уточненным данным, в результате атаки пострадал 13-летний ребенок. Медики оказывают ему помощь.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

В Одесском горсовете уточнили, что в результате вражеской атаки повреждены три многоэтажных дома в Приморском районе. На месте идет ликвидация последствий удара. Коммунальные службы убирают обломки и закрывают выбитые окна.

Развернут городской оперативный штаб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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