Из-за атаки на Ирпень 19 октября есть пострадавшие и пропавшие без вести. Из-за последствий ударов учебные заведения общины перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщили начальник Киевской ОВА Николай Калашник, первый заместитель мэра Ирпеня Александр Пащинский и Ирпенский городской совет.

Атака на Ирпень 19 октября: что известно

В ночь на 19 октября враг нанес массированный комбинированный удар по Киевщине баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.

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По данным местных властей, в Ирпене зафиксировано прямое попадание в частный сектор. По словам первого заместителя мэра Александра Пащинского, на территории одного из предприятий общины возник пожар.

В Ирпенском городском совете также сообщили о падении обломков, из-за чего произошло возгорание в частном секторе.

Из-за пожаров над городом образовался густой столб дыма.

Рядом с местом попадания зафиксированы значительные повреждения частных домов. В многоквартирных жилых домах выбиты окна.

Для жителей Ирпенской общины, чье имущество пострадало в результате российской атаки, разворачивают гуманитарный штаб рядом с поврежденным жилым сектором.

Там люди смогут получить информацию о дальнейших действиях, оформлении повреждений и получении необходимой помощи. Также в штабе можно будет согреться и выпить горячего чая.

После завершения ликвидации последствий атаки на местах падения обломков начнут фиксировать и регистрировать поврежденное имущество.

Жители, чьи дома или другое имущество пострадали, могут обратиться на горячую линию Александра Пащинского.

Кроме того, из-за последствий ночной атаки 19 октября занятия в учебных заведениях Ирпенской общины будут проходить дистанционно.

В управлении образования и науки Ирпенского городского совета сообщили, что ученики должны оставаться дома и участвовать в уроках онлайн. Учителя, по возможности, могут проводить занятия из дома.

В то же время в общине учитывают, что после тревожной ночи не все ученики и учителя смогут сразу присоединиться к занятиям.

Если обстоятельства не позволяют провести или посетить урок в обычном режиме, обучение можно организовать в асинхронном формате.

На данный момент известно, что в результате атаки на Ирпень 19 октября пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Еще трое человек пропали без вести. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают экстренные службы, которые устраняют последствия атаки.

Из-за сильного задымления жителей Ирпенской общины призвали закрыть окна и двери, по возможности ограничить пребывание на улице и не приближаться к местам пожаров.

Информация о последствиях атаки на Ирпень 19 октября уточняется.