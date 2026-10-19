В ночь на 19 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 19 октября: что известно

В ночь на 19 октября, начиная с 18:00 18 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

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Во время комбинированной атаки противник применил:

баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Смоленской, Брянской и Курской областей РФ;

крылатые ракеты Искандер-К из воздушного пространства Курской области РФ;

269 ударных БпЛА типа Shahed, S-8000 Бандероль, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия. Среди них 59 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Миллерово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 247 воздушных целей:

четыре крылатые ракеты Искандер-К;

243 вражеских БпЛА типа Shahed, S-8000, Бандероль, Гербера и дроны других типов, среди которых 43 были реактивными.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 25 местах. Еще в восьми местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 09:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.