Унаслідок атаки на Ірпінь 19 жовтня є постраждалі та зниклі безвісти. Через наслідки ударів навчальні заклади громади перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник, перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Пащинський та Ірпінська міська рада.

Атака на Ірпінь 19 жовтня: що відомо

У ніч на 19 жовтня ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами.

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За даними місцевої влади, в Ірпені зафіксовано пряме влучання у приватному секторі. За інформацією першого заступника міського голови Олександра Пащинського, на території одного з підприємств громади виникла пожежа.

В Ірпінській міській раді також повідомили про падіння уламків, унаслідок якого сталося загоряння у приватному секторі.

Через пожежу над містом утворився густий стовп диму.

Поблизу місця влучання зафіксовано значні пошкодження приватних будинків. У багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

Для мешканців Ірпінської громади, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки, розгортають гуманітарний штаб поблизу пошкодженого житлового сектору.

Там люди зможуть отримати інформацію щодо подальших дій, оформлення пошкоджень та отримання необхідної допомоги. Також у штабі можна буде зігрітися та випити гарячого чаю.

Після завершення ліквідації наслідків атаки на місцях падіння уламків розпочнуть фіксацію та реєстрацію пошкодженого майна.

Мешканці, чиї будинки або інше майно зазнали пошкоджень, можуть звернутися на гарячу лінію Олександра Пащинського.

Крім того, через наслідки нічної атаки 19 жовтня навчання в закладах освіти Ірпінської громади відбуватиметься дистанційно.

В управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради повідомили, що учні мають залишатися вдома та долучатися до уроків онлайн. Педагоги за можливості можуть проводити заняття з дому.

Водночас у громаді враховують, що після тривожної ночі не всі учні та вчителі зможуть одразу приєднатися до занять.

Якщо обставини не дозволяють провести або відвідати урок у звичному режимі, навчання можна організувати в асинхронному форматі.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Ірпінь 19 жовтня постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошукові роботи.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Через сильне задимлення мешканців Ірпінської громади закликали зачинити вікна та двері, за можливості обмежити перебування на вулиці й не наближатися до місць пожеж.

Інформація про наслідки атаки на Ірпінь 19 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Пащинський

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