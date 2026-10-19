Взрывы в Днепре прогремели ночью 19 октября, когда враг сбросил на город авиабомбы.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Взрывы в Днепре 19 октября: что известно

По информации Ганжи, в результате российского удара по Днепру повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, в поврежденных домах могут быть заблокированы люди. Сейчас смотрят

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБами).

В результате ударов один дом разрушен, еще по меньшей мере три повреждены.

На данный момент известно, что в результате атаки пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу.

На месте удара работают все необходимые службы.

Информация о последствиях взрывов в Днепре 19 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА