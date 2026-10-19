Взрывы в Днепре 19 октября: россияне ударили КАБами, ранена женщина
Взрывы в Днепре прогремели ночью 19 октября, когда враг сбросил на город авиабомбы.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Взрывы в Днепре 19 октября: что известно
По информации Ганжи, в результате российского удара по Днепру повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, в поврежденных домах могут быть заблокированы люди.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБами).
В результате ударов один дом разрушен, еще по меньшей мере три повреждены.
На данный момент известно, что в результате атаки пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу.
На месте удара работают все необходимые службы.
Информация о последствиях взрывов в Днепре 19 октября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА