Взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели утром 19 октября, когда враг атаковал город ракетой Бандероль.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 19 октября: что известно

Утром 19 октября российские войска атаковали Кривой Рог. По информации председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, враг нанес удар ракетой Бандероль. Под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

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По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, на прилегающих улицах также повреждены многоэтажные жилые дома.

Масштабы разрушений устанавливают. На месте атаки работают экстренные службы.

В результате российского удара погибли двое мужчин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сначала было известно о двух раненых, но позже число пострадавших возросло до четырех.

По обновленным данным ОВА, в больнице находятся двое мужчин, женщина и 15-летний парень. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для жителей поврежденных домов разворачивают штаб помощи в гимназии, расположенной рядом с местом удара. Там пострадавшие смогут обратиться за помощью.

Информация о последствиях взрывов в Кривом Роге 19 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.