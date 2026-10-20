Россия атаковала Изюм в Одесской области, в результате чего пострадали пять человек. У них зафиксирована острая реакция на стресс, всем оказывается необходимая помощь.

Атака на Изюм 20 октября 2026 года: что известно

Как сообщила ГСЧС Украины и Изюмская ГВА, сегодня ночью Россия атаковала ударными БпЛА жилищный сектор и гражданскую инфраструктуру города Изюм.

В результате попаданий возникли четыре очага пожаров. На территориях частных домовладений горели жилые дома, хозяйственные и дворовые постройки.

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Кроме этого, подверглось разрушениям и загорелось здание Управления образования Изюмского городского совета.

Повреждения получили жилые и другие здания, а также легковые автомобили.

На местах событий, несмотря на угрозу повторных обстрелов, работали подразделения ГСЧС, в том числе офицеры-спасатели общины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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