Росія атакувала Ізюм в Одеській області, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. У них зафіксована гостра реакція на стрес, усім надається необхідна допомога.

Атака на Ізюм 20 жовтня 2026 року: що відомо

Як повідомила ДСНС України та Ізюмська МВА, сьогодні вночі Росія атакувала ударними БпЛА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм.

Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. На територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди.

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Окрім цього, зазнала руйнувань та загорілась будівля Управління освіти Ізюмської міської ради.

Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.

На місцях подій, попри загрозу повторних обстрілів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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