Взрывы в Днепре прогремели утром 20 октября. Под ударом оказались склады в пригороде, есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате взрывов в Днепре 20 октября в пригороде повреждены склады, вспыхнул пожар.

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По предварительным данным, в результате удара по складам трое человек получили ранения. Среди них — 27-летний мужчина, которого госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.

Также во время ударов по пригороду Днепра на рассвете пострадали частные дома. В частности, повреждены крыши, выбиты окна и повреждены заборы.

Информация о последствиях взрывов в Днепре и пригороде 20 октября уточняется.