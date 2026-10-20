Взрывы в Днепре 20 октября: после атаки на склады вспыхнул пожар, есть раненые
Взрывы в Днепре прогремели утром 20 октября. Под ударом оказались склады в пригороде, есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 20 октября: что известно
В результате взрывов в Днепре 20 октября в пригороде повреждены склады, вспыхнул пожар.
По предварительным данным, в результате удара по складам трое человек получили ранения. Среди них — 27-летний мужчина, которого госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.
Также во время ударов по пригороду Днепра на рассвете пострадали частные дома. В частности, повреждены крыши, выбиты окна и повреждены заборы.
Информация о последствиях взрывов в Днепре и пригороде 20 октября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА