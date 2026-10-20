Вибухи у Дніпрі прогриміли зранку 20 жовтня. Під ударом опинилися склади в передмісті, є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 20 жовтня: що відомо

Унаслідок російської атаки на передмістя Дніпра 20 жовтня пошкоджено складські приміщення, де спалахнула пожежа.

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Рятувальники ліквідували займання. Під час робіт вони виявили тіла двох загиблих людей. Їхні особи наразі встановлюють.

Крім того, на світанку в передмісті Дніпра пошкоджено приватні будинки. Зокрема, понівечені дахи, вибиті вікна та пошкоджені паркани.

Кількість поранених унаслідок удару по складах зросла до чотирьох людей. Двоє постраждалих перебувають у лікарні.

33-річний чоловік дістав опіки всього тіла та перебуває у вкрай важкому стані. Ще один постраждалий, 30-річний чоловік, також зазнав опіків. Його стан оцінюють як тяжкий.

Інформація про наслідки вибухів у Дніпрі та передмісті 20 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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