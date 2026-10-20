Вибухи в Харкові: пошкоджено будинки і підприємство, є поранені
- РФ завдала ракетного удару по Харкову.
- Є пошкодження підприємства та цивільної інфраструктури.
- Повідомляється про поранених.
Вдень пролунали вибухи у Харкові. Під ворожою атакою опинилися Шевченківський та Новобаварський райони міста.
Про це повідомили мер Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 20 жовтня: що відомо
По Шевченківському району ворог завдав ракетного удару.
Станом на 16:00 відомо про чотирьох постраждалих; у людей осколкові поранення та контузії. На місці працюють бригади медиків.
Попередньо відомо про пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства. Працюють рятувальники.
Згодом уточнили, що влучання сталося у Новобаварському районі. Станом на 16:41 до семи людей зросла кількість постраждалих у цьому районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.