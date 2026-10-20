Вдень пролунали вибухи у Харкові. Під ворожою атакою опинилися Шевченківський та Новобаварський райони міста.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 20 жовтня: що відомо

По Шевченківському району ворог завдав ракетного удару.

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Станом на 16:00 відомо про чотирьох постраждалих; у людей осколкові поранення та контузії. На місці працюють бригади медиків.

Попередньо відомо про пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства. Працюють рятувальники.

Згодом уточнили, що влучання сталося у Новобаварському районі. Станом на 16:41 до семи людей зросла кількість постраждалих у цьому районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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