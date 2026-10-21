Массированная атака на поселок Коротич под Харьковом: есть разрушения, погибшие и раненые
В ночь на 21 октября российские войска атаковали поселок Коротич в Харьковской области ударными дронами.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Коротич 21 октября: что известно
По данным Харьковской ОВА, в результате атаки на Коротич повреждены 13 частных домов и один автомобиль. Кроме того, огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку.
В результате ударов погибли два человека — 81-летняя женщина и 83-летний мужчина.
Еще 11 человек испытали острую стрессовую реакцию. Среди них — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка.
Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия российских ударов.
Сейчас окончательные последствия атаки на Коротич 21 октября уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.