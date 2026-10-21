В ночь на 21 октября российские войска атаковали поселок Коротич в Харьковской области ударными дронами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Коротич 21 октября: что известно

По данным Харьковской ОВА, в результате атаки на Коротич повреждены 13 частных домов и один автомобиль. Кроме того, огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку.

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В результате ударов погибли два человека — 81-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Еще 11 человек испытали острую стрессовую реакцию. Среди них — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия российских ударов.

Сейчас окончательные последствия атаки на Коротич 21 октября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.