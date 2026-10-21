В ночь на 21 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области ударными дронами.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Умань 21 октября: что известно

Во время атаки на Умань вражеские дроны попали в здание гипермаркета и на его территорию, после чего возник пожар.

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Также в городе разрушен частный дом. Пожар, возникший на месте удара, уже потушили.

Кроме того, в другом месте взрывная волна повредила отель.

По предварительным данным, в результате атаки на Умань 21 октября один человек получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте, но он отказался от госпитализации.

На местах ударов работают экстренные службы. Окончательные масштабы повреждений установят после обследования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Табурец