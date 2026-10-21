У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували Умань Черкаської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Умань 21 жовтня: що відомо

Під час атаки на Умань ворожі дрони влучили в будівлю гіпермаркету та на його територію, після чого виникла пожежа.

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Також у місті зруйновано приватний будинок. Пожежу, що виникла на місці удару, вже ліквідували.

Крім того, на іншій локації вибухова хвиля пошкодила готель.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Умань 21 жовтня один чоловік дістав травми. Медики надали йому допомогу на місці, однак від госпіталізації він відмовився.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Остаточні масштаби пошкоджень встановлять після обстеження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Табурець

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