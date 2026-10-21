Россия атаковала заведение торговой сети Метро в Ровно.

Атака на гипермаркет Метро в Ровно 21 октября: что известно

Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, враг нанес удар по заведению торговой сети Метро.

В настоящее время глава ОВА вместе со всеми службами находится на месте происшествия.

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По предварительной информации, в результате атаки на гипермаркет Метро люди не пострадали.

Напомним, что в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Из-за ударов во многих населенных пунктах региона возникли перебои с электроснабжением.

Также известно, что в Ровно российский беспилотник ударил по кладбищу, где похоронены украинские военнослужащие. В результате атаки 10 могил получили повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Коваль

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