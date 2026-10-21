Гипермаркет Метро в Ровно атаковала РФ: первые кадры
Россия атаковала заведение торговой сети Метро в Ровно.
Атака на гипермаркет Метро в Ровно 21 октября: что известно
Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, враг нанес удар по заведению торговой сети Метро.
В настоящее время глава ОВА вместе со всеми службами находится на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате атаки на гипермаркет Метро люди не пострадали.
Напомним, что в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Из-за ударов во многих населенных пунктах региона возникли перебои с электроснабжением.
Также известно, что в Ровно российский беспилотник ударил по кладбищу, где похоронены украинские военнослужащие. В результате атаки 10 могил получили повреждения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Коваль