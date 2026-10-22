Вибухи у Кременчуці 22 жовтня: РФ атакувала телерадіокомпанію та об’єкт енергетики
Уночі проти 22 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці Полтавської області під час російської атаки безпілотниками.
Про їхні наслідки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибухи у Кременчуці 22 жовтня: що відомо
Уночі проти 22 жовтня російський безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії у Кременчуці.
За інформацією начальника Полтавської ОВА, внаслідок удару виникла пожежа.
Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксували влучання російського БпЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури.
За попередніми даними, в обох випадках минулося без постраждалих.
Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки вибухів у Кременчуці 22 жовтня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.
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