Уночі проти 22 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці Полтавської області під час російської атаки безпілотниками.

Про їхні наслідки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи у Кременчуці 22 жовтня: що відомо

Уночі проти 22 жовтня російський безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії у Кременчуці.

Зараз дивляться

За інформацією начальника Полтавської ОВА, внаслідок удару виникла пожежа.

Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксували влучання російського БпЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, в обох випадках минулося без постраждалих.

Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки вибухів у Кременчуці 22 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.