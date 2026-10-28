Бывший глава и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк трагически погиб.

Об этом сообщили на официальном сайте регулятора в среду, 28 октября.

Экс-глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк погиб: что известно

В НКРЭКУ выразили глубокую скорбь из-за внезапной смерти бывшего коллеги.

Сейчас смотрят

Валерий Тарасюк посвятил значительную часть своей жизни работе в энергетической отрасли Украины. В разные периоды он занимал должности главы и члена НКРЭКУ, участвовал в принятии важных решений и внедрении изменений в энергетическом секторе.

В комиссии подчеркнули, что Тарасюк был не только опытным руководителем и профессионалом своего дела, но и коллегой, с которым на протяжении многих лет совместно преодолевали вызовы, искали решения и брали на себя ответственность.

Представители регулятора вспоминают его как принципиального человека с собственными убеждениями и характером.

Коллектив НКРЭКУ выразил искренние соболезнования семье, друзьям и близким Валерия Тарасюка.

По информации источников издания Энергореформа, бывший глава НКРЭКУ погиб в дорожно-транспортном происшествии. Официальные подробности обстоятельств его гибели пока не сообщали.

Фото: НКРЭКУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.