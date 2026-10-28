Экс-глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк трагически погиб: что известно
- В НКРЭКУ сообщили о трагической гибели бывшего руководителя Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
- Там вспомнили многолетнюю профессиональную деятельность Валерия Тарасюка в энергетической отрасли.
- В СМИ появилась информация о возможных обстоятельствах трагедии, однако официальных подробностей пока нет.
Бывший глава и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк трагически погиб.
Об этом сообщили на официальном сайте регулятора в среду, 28 октября.
Экс-глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк погиб: что известно
В НКРЭКУ выразили глубокую скорбь из-за внезапной смерти бывшего коллеги.
Валерий Тарасюк посвятил значительную часть своей жизни работе в энергетической отрасли Украины. В разные периоды он занимал должности главы и члена НКРЭКУ, участвовал в принятии важных решений и внедрении изменений в энергетическом секторе.
В комиссии подчеркнули, что Тарасюк был не только опытным руководителем и профессионалом своего дела, но и коллегой, с которым на протяжении многих лет совместно преодолевали вызовы, искали решения и брали на себя ответственность.
Представители регулятора вспоминают его как принципиального человека с собственными убеждениями и характером.
Коллектив НКРЭКУ выразил искренние соболезнования семье, друзьям и близким Валерия Тарасюка.
По информации источников издания Энергореформа, бывший глава НКРЭКУ погиб в дорожно-транспортном происшествии. Официальные подробности обстоятельств его гибели пока не сообщали.
Фото: НКРЭКУ