Взрывы в Харькове прогремели 28 октября во время российской атаки с использованием беспилотника.

О последствиях атаки сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 28 октября: что известно

Около 12:54 мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска атаковали Основянский район Харькова боевым дроном.

Сейчас смотрят

Вскоре он уточнил, что на месте попадания вспыхнул пожар.

Информацию о российском ударе подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Сначала информации о жертвах и пострадавших не было. Однако позже местные власти сообщили о первых последствиях атаки.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Харькове 28 октября пострадали два человека, один погиб.

Информацию о других последствиях взрывов в Харькове сегодня, 28 октября, уточняют.

Напомним, что вечером 27 октября российские войска также атаковали Основянский район Харькова реактивным беспилотником.

Тогда в результате удара пострадали пять человек, среди которых был четырехлетний мальчик.

Ранения получили две женщины в возрасте 32 и 65 лет, а также 56-летний мужчина. Еще одна 65-летняя женщина пережила острую стрессовую реакцию.

Российская атака вызвала масштабный пожар площадью 2 500 кв. м. Горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.

Кроме того, повреждениям подверглись многоэтажки, гаражи и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.