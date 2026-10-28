Взрывы в Харькове 28 октября: российский дрон ударил по городу, есть погибший
Взрывы в Харькове прогремели 28 октября во время российской атаки с использованием беспилотника.
О последствиях атаки сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 28 октября: что известно
Около 12:54 мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска атаковали Основянский район Харькова боевым дроном.
Вскоре он уточнил, что на месте попадания вспыхнул пожар.
Информацию о российском ударе подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Сначала информации о жертвах и пострадавших не было. Однако позже местные власти сообщили о первых последствиях атаки.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Харькове 28 октября пострадали два человека, один погиб.
Информацию о других последствиях взрывов в Харькове сегодня, 28 октября, уточняют.
Напомним, что вечером 27 октября российские войска также атаковали Основянский район Харькова реактивным беспилотником.
Тогда в результате удара пострадали пять человек, среди которых был четырехлетний мальчик.
Ранения получили две женщины в возрасте 32 и 65 лет, а также 56-летний мужчина. Еще одна 65-летняя женщина пережила острую стрессовую реакцию.
Российская атака вызвала масштабный пожар площадью 2 500 кв. м. Горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.
Кроме того, повреждениям подверглись многоэтажки, гаражи и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.