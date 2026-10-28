Взрывы в Павлограде: в результате атаки БПЛА ранен 15-летний парень
Утром раздались взрывы в Павлограде на Днепропетровщине.
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде сегодня: что известно
По его словам, враг атаковал город ударным беспилотником.
Ранения получил 15-летний парень. У него осколочные ранения. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести.
Из-за атаки россиян повреждено несколько гаражей в местном гаражном кооперативе.
26 октября россияне ударили по Павлограду. По меньшей мере семь человек получили ранения. Среди госпитализированных две 10-летних девочек. Известно об одном погибшем из-за обстрела города.
3 октября в результате вражеского удара по Павлограду ранения получил мужчина. Также загорелся пожар на продовольственных складах.
1 октября РФ дважды атаковала Павлоград. Ранения получили 69-летняя женщина и мужчины 24 и 42 лет.Все трое были госпитализированы, женщина – в тяжелом состоянии. Информация о разрушении не предоставлялась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА