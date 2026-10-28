Утром раздались взрывы в Павлограде на Днепропетровщине.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде сегодня: что известно

По его словам, враг атаковал город ударным беспилотником.

Сейчас смотрят

Ранения получил 15-летний парень. У него осколочные ранения. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести.

Из-за атаки россиян повреждено несколько гаражей в местном гаражном кооперативе.

26 октября россияне ударили по Павлограду. По меньшей мере семь человек получили ранения. Среди госпитализированных две 10-летних девочек. Известно об одном погибшем из-за обстрела города.

3 октября в результате вражеского удара по Павлограду ранения получил мужчина. Также загорелся пожар на продовольственных складах.

1 октября РФ дважды атаковала Павлоград. Ранения получили 69-летняя женщина и мужчины 24 и 42 лет.Все трое были госпитализированы, женщина – в тяжелом состоянии. Информация о разрушении не предоставлялась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.