Российские войска продолжают наносить удары по Днепру. В результате очередной атаки вражеский беспилотник попал в здание общежития одного из местных профессионально-технических училищ (ПТУ), вызвав пожар на верхних этажах.

Об этом сообщают руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины.

РФ атаковала беспилотником общежитие в Днепре

В результате попадания вражеского БпЛА возник пожар в пятиэтажном здании общежития. По данным спасателей, возгорание охватило две комнаты на последнем этаже.

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Благодаря тому, что большинство людей во время воздушной тревоги находилось в укрытии, тяжелых ранений удалось избежать.

Однако две девушки в возрасте 15 и 16 лет получили острую реакцию на стресс. Медики предоставили обоим пострадавшим всю необходимую помощь прямо на месте атаки.

К ликвидации последствий вражеского удара и тушения огня привлекли 31 спасателя и девять единиц специальной техники ГСЧС.

Сейчас пожар ликвидирован, а экстренные службы продолжают осмотр территории.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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