В четверг, 29 октября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Вражеский беспилотник попал в перрон, где находились электричка и поезд №866 Днепр — Запорожье с людьми.

Обновлено в 13:55. Об этом сообщают Офис генерального прокурора, президент Украины Владимир Зеленский, компания Укрзализныця, руководитель Днепропетровской ОВА Александра Ганжа.

Атака на электричку на вокзале в Днепре 29 октября

Российский дрон атаковал перрон в момент, когда там стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.

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По последним данным, в результате удара погибли по меньшей мере 14 человек, а еще 14 людей получили ранения разной степени тяжести, среди которых есть ребенок.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть 11-летний мальчик. Все имеют многочисленные осколочные ранения. У 40-летнего мужчины ампутированы обе ноги.

Состояние других раненых медики оценивают как средней тяжести. Все находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте российской атаки приступили к работе все необходимые экстренные, медицинские и спасательные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия вражеского прилета.

— Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. Мои соболезнования родным и близким погибших, — заявил Зеленский.

Призыв к усилению санкций против РФ

Президент подчеркнул, что этот очередной акт террора произошел после смягчения международных ограничений против России, которое агрессор воспринял как разрешение на новую волну насилия.

Зеленский утверждает, что вместо шагов к деэскалации Москва только усиливает удары по мирному населению после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора.

Украина настаивает на немедленной и жесткой реакции международного сообщества. По его словам, санкции не должны ослабевать — давление на Москву и ее военную машину должно только расти, пока идет война.

Кроме этого, нужны новые и более сильные санкционные шаги со стороны США, Европейского Союза и стран Большой семерки (G7).

— Поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы на российскую эскалацию. Благодарю всех, кто готов помогать так, — подытожил президент Украины.

Днем 29 октября РФ атаковала железнодорожный вокзал в Днепре реактивным беспилотником. Под удар попала платформа, на которой находился пассажирский поезд №866 сообщением Днепр – Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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