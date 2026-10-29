В ночь на 29 октября Россия заявила о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в направлении города якобы летели 613 дронов.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Атака дронов на Москву 29 октября: что известно

Из-за угрозы беспилотников в московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты.

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В частности, Росавиация приостановила прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Впоследствии работу аэропорта Жуковский возобновили, а во Внуково и Домодедово разрешили выполнять рейсы только по специальному согласованию.

На фоне ограничений два пассажирских самолета, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены изменить маршрут вблизи Внуково.

По информации Telegram-канала Astra, в районе Наро-Фоминска, расположенного примерно в 56 км от Москвы, местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Также сообщалось о серии взрывов в направлении Калужской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила большинство беспилотников на отдаленных подступах к столице.

По его словам, около 230 дронов якобы уничтожили непосредственно на подлете к Москве.

Собянин также сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков сбитых БпЛА.

В то же время российские власти не обнародовали подробных данных о возможных разрушениях, повреждениях инфраструктуры или других последствиях ночной атаки.

Независимого подтверждения заявлений российской стороны о количестве беспилотников и результатах работы ПВО пока нет.

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