Взрывы и приостановка работы аэропортов: Москву атаковали более 600 дронов
- В ночь на 29 октября Москва и Московская область оказались под угрозой масштабной атаки беспилотников.
- Российские власти сообщили о значительном количестве дронов, а местные жители заявляли о взрывах в отдельных районах.
- Из-за ночных событий возникли перебои в работе московских аэропортов, а информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
В ночь на 29 октября Россия заявила о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в направлении города якобы летели 613 дронов.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
Атака дронов на Москву 29 октября: что известно
Из-за угрозы беспилотников в московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты.
В частности, Росавиация приостановила прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
Впоследствии работу аэропорта Жуковский возобновили, а во Внуково и Домодедово разрешили выполнять рейсы только по специальному согласованию.
На фоне ограничений два пассажирских самолета, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены изменить маршрут вблизи Внуково.
По информации Telegram-канала Astra, в районе Наро-Фоминска, расположенного примерно в 56 км от Москвы, местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Также сообщалось о серии взрывов в направлении Калужской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила большинство беспилотников на отдаленных подступах к столице.
По его словам, около 230 дронов якобы уничтожили непосредственно на подлете к Москве.
Собянин также сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков сбитых БпЛА.
В то же время российские власти не обнародовали подробных данных о возможных разрушениях, повреждениях инфраструктуры или других последствиях ночной атаки.
Независимого подтверждения заявлений российской стороны о количестве беспилотников и результатах работы ПВО пока нет.