В российском Стерлитамаке в Республике Башкортостан после атаки беспилотников виднеется дым в районе Башкирской содовой компании (БСК). Предприятие является одним из самых крупных химических комплексов РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на OSINT-анализ фотографий, обнародованных мониторинговым каналом Supernova+.

Башкирская содовая компания является единственным российским производителем терефталоилхлорида — компонента для изготовления высокопрочных материалов, используемых в бронезащите.

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По данным мониторинговых каналов, об опасности атаки дронов в регионе начали сообщать около пяти часов утра. Приблизительно через час появились официальные сообщения об угрозе. В аэропорту Уфы были введены ограничения на полеты самолетов.

В то же время местные жители сообщали о взрывах и попаданиях в Стерлитамак.

OSINT-аналитик Astra проанализировал обнародованные в соцсетях фото и видео и пришел к выводу, что дым поднимается в районе Башкирской содовой компании. Информации о характере повреждений предприятия и возможных последствиях атаки пока нет.

АО Башкирская содовая компания — один из крупнейших химических комплексов России, занимающий ведущие позиции в производстве кальцинированной и пищевой соды. Предприятие расположено в Стерлитамаке и входит в химический холдинг Росхим, которому принадлежит контрольный пакет акций БСК.

БСК также входит в закрытый реестр оборонных предприятий Министерства промышленности и торговли РФ. Кроме соды компания производит химическую продукцию, в частности соляную кислоту и дихлорэтан.

Особое значение для оборонной промышленности имеет терефталоилхлорид — химическое соединение, используемое в производстве синтетических высокопрочных волокон, полимеров и арамидных материалов. Такие материалы, в частности, аналоги кевлара, применяют для изготовления бронежилетов, шлемов и элементов защиты военной техники и авиации.

По данным Astra, БСК является единственным производителем этого компонента в России.

Стерлитамак на карте

Башкирскую содовую компанию уже атаковали 27 августа. Российские власти эту атаку не комментировали.

В 2025 году Башкортостане в городе Стерлитамак произошел взрыв на военном заводе Авангард.

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