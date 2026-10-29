РФ ударила КАБом по 5-этажке в Изюме: 13 раненых, под завалами могут быть люди
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Изюм Харьковской области. В результате попадания разрушений жилой пятиэтажный дом, есть 13 пострадавших. Под завалами могут находиться люди.
Обновлено в 17:57. Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По данным главы ОВА, вражеское попадание авиабомбы зафиксировано в пятиэтажное здание. Это повлекло за собой ее частичное разрушение с первого до пятого этажей.
В результате удара КАБом пострадали по меньшей мере 13 человек. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительной информации, под завалами могут находиться четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Вскоре стало известно, что в Изюме спасатели деблокировали из-под завалов пятиэтажного здания двоих пострадавших.
На месте попадания в усиленном режиме работают все экстренные службы, подразделения ГСЧС и медики, которые ликвидируют последствия российского авиаудара по Изюму и разбирают завалы.
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