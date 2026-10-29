Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, все пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным главы ОВА, в результате вражеского ракетного удара взрывные ранения получили шесть мужчин в возрасте по 64 и 68, а также 44 и 60 лет.

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Всех травмированных госпитализировали в медицинские учреждения. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую квалифицированную помощь. Детали о разрушении и типе применяемого ракетного вооружения уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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