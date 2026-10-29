Взрывы в Лозовой в Харьковской области: РФ нанесла ракетный удар, 6 раненых
- Российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая на Харьковщине, в результате чего ранения получили шесть мужчин.
- Все пострадавшие со взрывными травмами госпитализированы, а медики оказывают им необходимую помощь.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, все пострадавшие госпитализированы.
Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По данным главы ОВА, в результате вражеского ракетного удара взрывные ранения получили шесть мужчин в возрасте по 64 и 68, а также 44 и 60 лет.
Всех травмированных госпитализировали в медицинские учреждения. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую квалифицированную помощь. Детали о разрушении и типе применяемого ракетного вооружения уточняются.
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