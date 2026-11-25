Атака дронов на Одессу: трое пострадавших, два района города частично без светаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и пригород, повредив гражданскую и энергетическую инфраструктуру. В результате обстрела пострадали три человека, а в Пересыпском и Приморском районах города часть потребителей осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и руководитель городской ВА Сергей Лысак.
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По информации Кипера, под удар вражеских беспилотников попали объект гражданской и энергетической инфраструктуры. В Одессе получил повреждения жилищный комплекс.
Сначала сообщалось о двух женщинах, получивших осколочные ранения. Вскоре количество пострадавших в результате атаки на город возросло до трех человек.
Всем раненым медики оказали необходимую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
В пригороде Одессы вражеским ударом повреждено частное логистическое предприятие, а также производство бытовой бумажной продукции.
Из-за российских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы.
По данным ОВА, объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание, при этом перебоев в работе медицинских учреждений нет.
В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий удара и возобновлением подачи электроэнергии.
В городе на местах повреждений работают коммунальные службы, помогающие закрывать выбитые оконные проемы, а для поддержки жителей развернут оперативный штаб.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА