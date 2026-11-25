Российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и пригород, повредив гражданскую и энергетическую инфраструктуру. В результате обстрела пострадали три человека, а в Пересыпском и Приморском районах города часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и руководитель городской ВА Сергей Лысак.

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По информации Кипера, под удар вражеских беспилотников попали объект гражданской и энергетической инфраструктуры. В Одессе получил повреждения жилищный комплекс.

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Сначала сообщалось о двух женщинах, получивших осколочные ранения. Вскоре количество пострадавших в результате атаки на город возросло до трех человек.

Всем раненым медики оказали необходимую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В пригороде Одессы вражеским ударом повреждено частное логистическое предприятие, а также производство бытовой бумажной продукции.

Из-за российских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы.

По данным ОВА, объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание, при этом перебоев в работе медицинских учреждений нет.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий удара и возобновлением подачи электроэнергии.

В городе на местах повреждений работают коммунальные службы, помогающие закрывать выбитые оконные проемы, а для поддержки жителей развернут оперативный штаб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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