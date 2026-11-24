Из-за российских обстрелов повреждено здания городской больницы в Одессе. В медучреждении выбиты окна, поврежден фасад и внутренние стены. Никто из пациентов и работников не пострадал, а учреждение продолжает оказывать помощь в полном объеме.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе: повреждение городской больницы

По данным главы ОВА, из-за вражеских обстрелов в здании городской больницы выбиты окна, поврежден фасад сооружения и изувечены внутренние стены.

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Кипер подчеркнул, что в результате атаки пациенты и медицинский персонал, к счастью, не пострадали.

Несмотря на повреждения, городская больница продолжает работать и оказывать медицинскую помощь пациентам в полном объеме. На территории заведения проходят мероприятия по ликвидации последствий российских обстрелов.

Следует отметить, что в ночь на 24 ноября российские войска атаковали ряд регионов Украины. В частности, последствия были зафиксированы в Запорожье и Виннице. В то же время в Дымере Киевской области возросло количество погибших в результате удара 22 ноября.

Фото: Одесская ОВА

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