Взрывы в Белой Церкви: повреждены Эпицентр и Новая почта, есть погибшийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром 25 ноября прогремели взрывы в Белой Церкви (Киевская область).
Об этом сообщили Белоцерковская городская территориальная община и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Белой Церкви 25 ноября: что известно
В результате взрывов в Белой Церкви сегодня под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса.
По информации городской территориальной общины, повреждения получили Эпицентр, Новая почта и другие предприятия.
Ткаченко уточнил, что в Белоцерковском районе возник пожар на автостоянке, который уже потушили. Повреждены два грузовика и торговое заведение.
В результате взрывов в Белой Церкви 25 ноября погиб мужчина 1974 года рождения.
На месте продолжают работать оперативные службы. Последствия обстрела уточняются.
Местные власти предупредили об угрозе повторных ударов и призвали жителей оставаться в безопасных местах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Белоцерковская ТГ