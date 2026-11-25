Утром 25 ноября прогремели взрывы в Белой Церкви (Киевская область).

Об этом сообщили Белоцерковская городская территориальная община и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Белой Церкви 25 ноября: что известно

В результате взрывов в Белой Церкви сегодня под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса.

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По информации городской территориальной общины, повреждения получили Эпицентр, Новая почта и другие предприятия.

Ткаченко уточнил, что в Белоцерковском районе возник пожар на автостоянке, который уже потушили. Повреждены два грузовика и торговое заведение.

В результате взрывов в Белой Церкви 25 ноября погиб мужчина 1974 года рождения.

На месте продолжают работать оперативные службы. Последствия обстрела уточняются.

Местные власти предупредили об угрозе повторных ударов и призвали жителей оставаться в безопасных местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Белоцерковская ТГ